"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА: смотреть голы

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Как и в стартовом матче на турнире "горняки" первыми открыли счет – на 50-й минуте Артем Бондаренко реализовал пенальти, который заработал Даниил Сикан. "Шахтер" – "Динамо" Загреб смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.
Гол Бондаренко:
Но уже спустя пять минут Янкович выровнял на табло. В оставшееся время команды обменялись несколькими опасными моментами, а "Шахтер" даже сумел отправить мяч в сетку ворот, но перед этим главный арбитр зафиксировал фол Мудрика против голкипера соперника. Отметим, что с 65-й минуты "горняки" играли в меньшинстве – красную карточку заработал Даниэль Егбуджуо.
Удаление Егбуджуо:
Гол Янковича:
"Шахтер" – "Динамо" З – 1:1
Голы: Бондаренко (50, пен) – Янкович (55)
Удаление: Даниэль Егбуджуо (65)
"Шахтер" свел вничью второй матч в Юношеской лиге УЕФА и имеет в своем активе два очка. У "Динамо" после сегодняшнего матча стало пять пунктов, они возглавляют турнирную таблицу группы С. В следующем матче команды снова сыграют между собой, но уже в Хорватии. Поединок пройдет 6 ноября.
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|Команда
|И
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|РМ
|О
|"Динамо" Загреб
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|4
|"Шахтер"
|3
|0
|2
|1
|4
|6
|-2
|2
|"Аталанта"
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
Что касается первой команды, то букмекеры считают "горняков" фаворитом матча в Харькове: коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру – 1.73, на ничью – 3.65, на победу "Динамо" – 5.40. Добавим, что эксперты повысили шансы "Шахтера" на выход из группы. Теперь чемпион Украины – второй фаворит группы С после "МанСити".
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