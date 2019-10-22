"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА: смотреть голы

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Как и в стартовом матче на турнире "горняки" первыми открыли счет – на 50-й минуте Артем Бондаренко реализовал пенальти, который заработал Даниил Сикан. "Шахтер" – "Динамо" Загреб смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

Гол Бондаренко:

Но уже спустя пять минут Янкович выровнял на табло. В оставшееся время команды обменялись несколькими опасными моментами, а "Шахтер" даже сумел отправить мяч в сетку ворот, но перед этим главный арбитр зафиксировал фол Мудрика против голкипера соперника. Отметим, что с 65-й минуты "горняки" играли в меньшинстве – красную карточку заработал Даниэль Егбуджуо.

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Удаление Егбуджуо:

Гол Янковича:

"Шахтер" – "Динамо" З – 1:1

Голы: Бондаренко (50, пен) – Янкович (55)

Удаление: Даниэль Егбуджуо (65)

"Шахтер" свел вничью второй матч в Юношеской лиге УЕФА и имеет в своем активе два очка. У "Динамо" после сегодняшнего матча стало пять пунктов, они возглавляют турнирную таблицу группы С. В следующем матче команды снова сыграют между собой, но уже в Хорватии. Поединок пройдет 6 ноября.

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Команда И В Н П МЗ МП РМ О "Динамо" Загреб 3 1 2 0 4 3 1 5 "Манчестер Сити" 2 1 1 0 5 3 2 4 "Шахтер" 3 0 2 1 4 6 -2 2 "Аталанта" 2 0 1 1 2 3 -1 1

Что касается первой команды, то букмекеры считают "горняков" фаворитом матча в Харькове: коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру – 1.73, на ничью – 3.65, на победу "Динамо" – 5.40. Добавим, что эксперты повысили шансы "Шахтера" на выход из группы. Теперь чемпион Украины – второй фаворит группы С после "МанСити".

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