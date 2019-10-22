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"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА: смотреть голы

22 октября, 15:03

"Горняки" первыми открыли счет в матче и доигрывали поединок в меньшинстве

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Как и в стартовом матче на турнире "горняки" первыми открыли счет – на 50-й минуте Артем Бондаренко реализовал пенальти, который заработал Даниил Сикан. "Шахтер" – "Динамо" Загреб смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

Гол Бондаренко:

Но уже спустя пять минут Янкович выровнял на табло. В оставшееся время команды обменялись несколькими опасными моментами, а "Шахтер" даже сумел отправить мяч в сетку ворот, но перед этим главный арбитр зафиксировал фол Мудрика против голкипера соперника. Отметим, что с 65-й минуты "горняки" играли в меньшинстве – красную карточку заработал Даниэль Егбуджуо.

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Удаление Егбуджуо:

Гол Янковича:

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"Шахтер" – "Динамо" З – 1:1
Голы: Бондаренко (50, пен) – Янкович (55)
Удаление: Даниэль Егбуджуо (65)

"Шахтер" свел вничью второй матч в Юношеской лиге УЕФА и имеет в своем активе два очка. У "Динамо" после сегодняшнего матча стало пять пунктов, они возглавляют турнирную таблицу группы С. В следующем матче команды снова сыграют между собой, но уже в Хорватии. Поединок пройдет 6 ноября.

Читайте также: Где смотреть матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Динамо" Загреб

КомандаИВНПМЗМПРМО
"Динамо" Загреб31204315
"Манчестер Сити"21105324
"Шахтер"302146-22
"Аталанта"201123-11

Что касается первой команды, то букмекеры считают "горняков" фаворитом матча в Харькове: коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру – 1.73, на ничью – 3.65, на победу "Динамо" – 5.40. Добавим, что эксперты повысили шансы "Шахтера" на выход из группы. Теперь чемпион Украины – второй фаворит группы С после "МанСити".

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Шахтер Донецк Динамо Загреб Юношеская лига УЕФА

Источник: Сегодня|Спорт

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