"Шахтер" – "Манчестер Сити": видео голов и опасных моментов матча Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, "Шахтер" в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов в Харькове принимает главных фаворитов турнира – "Манчестер Сити". Это первый еврокубковый матч "горняков" под руководством португальца Луиша Каштру. И сразу в соперниках – сборная мира, возглавляемая Хосепом Гвардиолой. Онлайн Шахтер – Манчестер Сити с видеоповторами голов и ключевых моментов смотрите в трансляции на нашем сайте.

"ШАХТЕР" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:2

(Марез, 24, Гюндоган, 38)

В матче "Шахтер" – "МанСити" счет был открыт на 24-й минуте. Забили гости. Удар Гюндогана с линии штрафной приняла на себя стойка, но первым на добивании оказался Марез, которому оставалось направить мяч в пустые ворота "Шахтера", что он и сделал – 1:0 в пользу чемпионов Англии.

Если форвард "Шахтера" Мораес один за другим упускал свои шансы, то "МанСити" свои моменты не транжирил и на 38-й минуте удвоил счет. Гости как нож сквозь масло прошли оборону "Шахтера", и выскочивший на свидание с Пятовым Гюндоган просто расстрелял Андрея – 2:0 в пользу главных фаворитов этой Лиги чемпионов. Похоже, "Шахтер" сегодня – без шансов. Но точка в матче еще не поставлена. Продолжается второй тайм...

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Отметим, что тренер "МанСити" Гвардиола ни с кем не встречался в еврокубках так часто, как с "Шахтером". Это уже его двенадцатое по счету противостояние с дончанами. До сих пор статистика выглядела следующим образом: 2 победы "горняков", 8 поражений и одна ничья, разница мячей – 7:30.

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Как мы писали ранее, перед игрой "Шахтер" преподнес представителям "Манчестер Сити" интересные презенты. На традиционном прием в честь зарубежных гостей гендиректор "горняков" подарил "горожанам" сувенирные паспорта и памятные вышиванки.

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Также мы рассказывали, гендиректор "Шахтера" озвучил задачи клуба в нынешнем евросезоне. "Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал", – заявил Сергей Палкин.

Добавим, что перед матчем с "Шахтером" защитник "МанСити" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость Александра возросла до 30 миллионов евро.

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