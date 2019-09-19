"Шахтер" – "МанСити": Луиш Каштру рассказал, что услышал от Гвардиолы после поражения 0:3

Луиш Каштру и Хосеп Гвардиола / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение "горняков" от "Манчестер Сити" 0:3, с которого дончане накануне стартовали в групповом турнире Лиги чемпионов. Напомним, это был дебютный еврокубковый поединок Каштру у руля "оранжево-черных".

Обзор матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" (0:3)

- Мистер Каштру, перед матчем много говорили о том, что нужно высоко прессинговать соперника, но это вообще не удалось. Как вы считаете, почему?

- В первом тайме мы больше делали упор на то, что прессинговать будет наша линия полузащиты, но "Сити" благодаря своим качествам старается закрыть любого соперника в последней трети поля. После перерыва мы старались прессинговать их чуть выше, но из-за этого вскрыли некоторое пространство между своими линиями, а гости воспользовались этим и продолжали проводить атаки. Игроки "Сити" в такие моменты с достаточной легкостью занимали зоны между линиями и проводили качественные быстрые атаки – не из-за нашей некомпетентности, а благодаря своей огромной компетентности. Единственный их гол во втором тайме был забит именно из-за того, что мы были слишком растянуты. Мы потерпели поражение от одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.





- Поделитесь, пожалуйста, что Гвардиола рассказал вам после финального свистка?

- Это был обычный разговор тренеров по окончании матча. Я сказал, что против них очень сложно играть, и поздравил с победой. Он ответил, что против них действительно тяжело, потому что они – одни из лучших.

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- Не кажется ли вам, что большое количество обрезок – это психология?

- Да, технические ошибки могут быть в любом матче, но, когда они происходят с такими соперниками в матчах такого уровня, все становится намного опаснее. Возможно, во внутреннем чемпионате подобная ошибка не приведет к какой-либо опасности у нашей штрафной, а в Лиге чемпионов все по-другому. Важно, что мы оставались собой. Несмотря на все сложности, мы старались разыгрывать от ворот, проводить атаки качественно. Безусловно, если ты просто выбиваешь мяч вперед, снижается риск таких технических ошибок. Тем не менее мы продолжали играть так, как делаем это всегда, несмотря на то, что было тяжело. Старались и делали все, но, к сожалению, не получилось. Первый голевой момент у нас возник уже при 0:1 – мы могли сравнять буквально через пару минут. Не смогли реализовать момент, который был довольно качественно выстроен от штрафной до штрафной. А спустя несколько минут "Сити" делает счет 2:0 в свою пользу. После этого надежда немного угасает, поскольку перевернуть такой результат становится еще сложнее.





- На что была направлена замена Алана Патрика на Маркоса Антонио? Прокомментируйте игру обоих.

- Я всегда говорю о команде, а индивидуально будем обсуждать только внутри коллектива. Почему решили сделать замену? Алан достаточно часто покидал свою позицию, когда этого не нужно было делать, и на его игре уже сказывалась усталость. Выпустили Маркоса, который был там более зафиксирован и эффективен при переходе в оборону. На самом деле опорные полузащитники выполняют важную задачу: они обеспечивают передачи для смены фланга или игры между линиями. Справа у нас были Болбат, Соломон и Степаненко, слева – Алан Патрик, Исмаили и Тайсон. В этих сформированных треугольниках за смену флангов отвечали либо Патрик, либо Степаненко. Знали, что данная задача утомит футболистов, и в определенный момент просто решили выпустить свежего Маркоса Антонио. Игроки должны были как питать наши атаки, так и помогать обороне, особенно в центре поля, где "Манчестер Сити" наиболее силен.

Отметим, что в следующем туре Лиги чемпионов, 1 октября, "Шахтер" будет гостить у "Аталанты", которая неожиданно рассыпалась в Хорватии – 0:4 от загребского "Динамо".

Как сообщалось ранее, Анхель Ди Мария повторил достижение Шевченко, забив два мяча в ворота "Реала". Это позволило "ПСЖ" разгромить в Париже Королевский клуб со счетом 3:0.

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