"Шахтер" потряс тренера загребского "Динамо"

Ненад Бьелица / Фото: Сегодня|Спорт

После феерического матча Лиги чемпионов в Загребе, в котором "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо", главный тренер хозяев Ненад Бьелица выглядел разочарованным. Специалист считает, что его команда заслуживала победы в обоих встречах с чемпионом Украины, о чем он и поведал на пресс-конференции.

– Возникло впечатление, что "Динамо" в Харькове играло лучше. У вас пропала концентрация?

– Были разные моменты. С тактической точки зрения "Шахтер" нас удивил. Тайсон и Марлос действовали на флангах, хотя как правило этого не делают, а стараются больше играть в центр. Возможно, в Харькове мы были чуть лучше. Я считаю, что мы были сильнее в обоих матчах и заслужили победу. Как бы там ни было, добыли одно очко и двигаемся дальше. Мне даже не в чем упрекнуть своих ребят – мы старались, играли на максимум и сделали все, что возможно.

– Раньше вы уже говорили, что против VAR. После матча вы беседовали с Феликсом Брыхом. Что сказали ему?

– Я вообще не комментировал бы эту ситуацию. Неважно, что я ему сказал. У меня свое негативное мнение о VAR еще с тех времен, когда я работал в Польше. VAR полностью отнимает эмоции, уничтожает их, создает абсолютно непонятные, бессмысленные ситуации. Да, с помощью технологий можно определять, пересек ли мяч линию ворот. Но исходя из увиденного и в выходные, и вчера вечером, и сейчас, и в Италии, и в Англии, и в Лиге чемпионов, я говорю, что я – противник VAR. Всегда будут ситуации, когда интерпретация судей будет решающей, а они иногда интерпретируют так, а иногда – так. Лучше пусть арбитр ошибётся, но это будет человеческий фактор. Мы все иногда ошибаемся. С VAR у нас вроде бы есть нечто безошибочное, но на самом деле случаются ошибки еще больше. Так что я абсолютный противник. Мне это не нужно.



– У вас с "Шахтером" остались одинаковые соперники – "Манчестер Сити" и "Аталанта". Только вы играете с "Сити" дома и с итальянцами на выезде, а "горняки" – наоборот. Как считаете, эта ничья в вашу пользу или "Шахтера"?

– Посмотрим. Результат параллельного матча в Милане показал, что взять очки с "Манчестер Сити" не невозможно. И с "Аталантой" мы будем играть на максимум.



– Не хочет ли госпожа Фортуна повернуться лицом к "Динамо"?

– Я верю в победу. Да, "Шахтер" и в Харькове сумел забить второй мяч, и здесь свел матч к ничьей 3:3. "Аталанта" – сильная команда, она это доказывает. Со своей стороны будем отдавать на поле все ради победы, потому что очень на нее настроены.

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Тренер "Шахтера" Луиш Каштру тоже не скрывал своих эмоций, хотя настроение у него было диаметрально противоположным.

Лучшие моменты суперэмоционального матча смотрите в обзоре.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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