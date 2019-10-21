"Шахтер" прилетел в Харьков на матч Лиги чемпионов с приятным пополнением

"Шахтер" готовится к игре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" Загреб. Поединок в Харькове на ОСК Метталист. Кстати, мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" с видео голов и яркими фотографиями.
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Дончане уже прибыли в столицу Украины вместе с Исмаили. Защитник команды уже восстановился и провел тренировку в общей группе.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко
Защитники: Додо, Давид Хочолава, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь
Полузащитники: Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Манор Соломон, Тете, Дентиньо, Евгений Коноплянка, Марлос, Сергей Болбат
Нападающий: Жуниор Мораес
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Отметим, что "Шахтер" уже во вторник проведет матч третьего тура Лиги чемпионов. "Горняков" ждет домашний поединок с конкурентом за выход в весеннюю часть еврокубка – загребским "Динамо".
Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)
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