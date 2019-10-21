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"Шахтер" прилетел в Харьков на матч Лиги чемпионов с приятным пополнением

21 октября, 19:04

Исмаили возможно сможет помочь команде в предстоящей игре

Шахтер в Харькове

Шахтер в Харькове / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" готовится к игре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" Загреб. Поединок в Харькове на ОСК Метталист. Кстати, мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" с видео голов и яркими фотографиями.

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Дончане уже прибыли в столицу Украины вместе с Исмаили. Защитник команды уже восстановился и провел тренировку в общей группе.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь

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Полузащитники: Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Манор Соломон, Тете, Дентиньо, Евгений Коноплянка, Марлос, Сергей Болбат

Нападающий: Жуниор Мораес

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Отметим, что "Шахтер" уже во вторник проведет матч третьего тура Лиги чемпионов. "Горняков" ждет домашний поединок с конкурентом за выход в весеннюю часть еврокубка – загребским "Динамо".

Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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