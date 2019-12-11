"Шахтер" продлил голевую серию, но проиграл "Аталанте" в Юношеской лиге УЕФА

Сикану не удалось забить "Аталанте" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня юниорская команда "Шахтера" (возраст футболистов – до 19 лет) завершила выступления в Юношеской лиге УЕФА. В последнем матче группового этапа молодые "горняки" принимали в поселке Высокий, что под Харьковом, итальянскую "Аталанту". Напомним, основные составы сыграют вечером на стадионе "Металлист". "Шахтер" – "Аталанта" онлайн-трансляция уже идет на нашем сайте.

Команды сражались в непростых погодных условиях из-за тумана. Донецкий коллектив бился за свой престиж, а гости из Бергамо хотели заняться первое место в группе и сразу попасть в 1/8 финала. В итоге успех оказался на стороне "Аталанты" – 2:1.

Дублем отличился один из лучших бомбардиров турнира Роберто Пикколи. Первый мяч он забил на 20-й минуте, второй – вскоре после перерыва, на 53-й. Хозяевам удалось отыграть лишь один мяч: на 62-й минуте Бондаренко реализовал 11-метровый за нарушение правил против Мудрыка.

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Таким образом, итальянцы заняли первое место в группе, а украинцы – последнее. Интересно, что "горняки" забивают не менее одного мяча уже в 16 домашних матчах Лиги УЕФА подряд.

"Шахтер" (U19) – "Аталанта" (U19) – 1:2

"Шахтер" (U19): Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Драмбаев, Гуров, Крыськив, Очеретько, Бондаренко, Мудрык, Сикан

"Аталанта" (U19): Джельми, Бергонци, Околи, Гейденрейх, Броньи, Гут, Панада, Гислени, Кортиновис, Гисланди, Пикколи

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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