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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Шахтер", "Реал" и другие: расписание и результаты матчей среды в Лиге чемпионов

6 ноября, 15:18

Список матчей среды в Лиге чемпионов - расписание, результаты поединков и турнирное положение команд

/ Фото: AFP

В среду пройдут еще восемь матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. За очки будут сражаться представители групп A, B, C и D. Ниже – расписание матчей дня, список трансляций, котировки букмекеров, результаты и турнирное положение команд.

Читайте также: Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер"

19:55 "Бавария" – "Олимпиакос" Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.17 – 8.25 – 15.50

19:55 "Локомотив" – "Ювентус" – Oll.tv
Букмекеры: 6.00 – 3.90 – 1.62

22:00 "Аталанта" – "Манчестер Сити" – Футбол-1, Oll.tv
Онлайн матча "Аталанта" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 5.25 – 5.00 – 1.53

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22:00 "Байер" – "Атлетико" – Oll.tv
Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.75

22:00 "Динамо" Загреб – "Шахтер" – Футбол-2, Oll.tv
Онлайн матча "Динамо" – "Шахтер"
Букмекеры: 2.45 – 3.40 – 2.95

22:00 "ПСЖ" – "Брюгге" – Oll.tv
Букмекеры: 1.20 – 7.00 – 16.00

В тренде
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Сауль Альварес - Сергей Ковалев

22:00 "Реал" – "Галатасарай" – Oll.tv
Букмекеры: 1.18 – 7.75 – 15.50

22:00 "Црвена Звезда" – "Тоттенхэм" – Oll.tv
Букмекеры: 5.00 – 4.00 – 1.70

Групповой этап
Группа A
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Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
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Реал МадридРеал МадридРеа
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БрюггеБрюггеБрю
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Пропущеные 7
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ГалатасарайГалатасарайГал
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Црвена ЗвездаЦрвена ЗвездаЦрв
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Манчестер СитиМанчестер СитиМан
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АталантаАталантаАта
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Пропущеные 11
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Команда
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Результаты последних матчей
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ЮвентусЮвентусЮве
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АтлетикоАтлетикоАтл
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Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
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Накануне встречи наставник "горняков" Луиш Каштру рассказал, что Коноплянка и Соломон травмированы и остались в Киеве. "Ничего не решено. Мы рассчитываем на завтрашний матч, он покажет на 90%, кто пройдет дальше", – добавил португалец.

А главный тренер "Динамо" Ненад Бьелица оценил шансы команд на успех как 50 на 50. "Шахтер" опытная команда. Но у нас большое желание, сильная воля, стремление к победе. Сделаем все возможное, чтобы продемонстрировать свое преимущество", – заявил коуч.

Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершилась боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо. Во втором тайме Мирослав Оршич реализовал пенальти и вывел гостей вперед, но вышедший на замену Додо принес "горнякам" ничью.

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Источник: Сегодня|Спорт

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