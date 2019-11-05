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"Шахтер" – серьезная команда с сильными игроками": наставник "Динамо" оценил игру Лиги чемпионов

5 ноября, 20:05

Ненад Бьелица прокомментировал грядущую игру с "Шахтером"

Ненад Бьелица

Ненад Бьелица / Фото: Сегодня|Спорт

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Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица прокомментировал грядущую игру с Шахтером в Лиге чемпионов. Мы проведем онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" с яркими фото и видео голов.

"Сейчас шансы 50 на 50. "Шахтер" опытная команда. Но у нас большое желание, сильная воля, стремление к победе. Завтра мы это докажем. Две сильные команды. Сделаем все возможное, чтобы продемонстрировать свое преимущество", – отметил наставник.

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"Ожидаю большей концентрации. "Шахтер" – серьезная команда с сильными игроками, которые могут изменить ход матча одним действием. Это требует от нас концентрации на протяжении 90 минут матча", – рассказал главный тренер.

Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершилась боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо. Во втором тайме Мислав Оршич реализовал пенальти и вывел гостей вперед, но вышедший на замену Додо принес "горнякам" ничью.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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