"Шахтер" совершил нереальный камбэк в матче с "Динамо"

Динамо Загреб - Шахтер / Фото: Reuters

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" отправился в гости к загребскому "Динамо". Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" с яркими фото и видео голов.

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Начало для Горняков вышло довольно позитивным. Уже на седьмой минуте Марлос мягко навесил в штрафную, где Степаненко головой пробил выше ворот, но команда Каштру все-таки смогла реализовать момент.

Спустя пять минут, Патрик отдал в штрафную на Мораеса, тот отпасовал на ближнюю штангу, где Патрик в касание из-под защитника пробил вратарю между ног.

На 19-й минуте Матвиенко ошибся с позицией и Петкович опасно пробил головой, но Пятов потащил.

Но, форвард все-таки достиг своего на 25 минуте. После подачи Петкович головой переиграл Крывцова и Степаненко и точно пробил головой.

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Снова центр обороны Горняков не справился с Петковичем на 31-й минуте, но Бруно не смог разобраться.

Под конец тайма "Шахтер" включился и начал бить с дальней дистанции, но Патрик так и не смог переиграть кипера. После этого в горячей концовке команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

После перерыва игра происходила на встречных курсах в центре поля, без реальных обострений со стороны обеих команд.

Все изменилось на 59 минуте, когда Шахтер пропустил контратаку и после удара от Леовачивеча Крывцов перевел удар после выхода один на один в перекладину.

На 74 минуте "Динамо" осталось в меньшинстве. Николо Морро получил вторую желтую за фол против Мораеса. Но уже спустя пять минут команды остались в равных составах. Вторую желтую получил Марлос.

Накал страстей в этом матче был на пределе и "Шахтер" вновь пропустил. На 84-й минуте Иванушеч вбежал в штрафную и точно пробил в дальний угол. После этого команда Кашту пошла в ва-банк и пропустила третий.

На 89-й минуте вышла образцово-показательная контригра от хорватов, в которой отличился голом.

В концовке "Шахтер" ответил ударом Коваленко, но кипер потащил. Но, все-таки Горняки отквитали один мяч. После подачи Коваленко отличился Жуниор Мораес.

Уже в добавленное время случилось что-то нереальное. Арбитр матча назначил пенальти в ворота "Динамо", за фол на Андрее Пятове, который пришел на угловой. К точке подошел Тете и сравнял счет в поединке. 3:3. Сумасшествие.

Напомним,фаворитами матча "Динамо" Загреб – "Шахтер"букмекеры называли соперников дончан. Но это уже не первый выездной поединок нынешней Лиги чемпионов, когда аналитики сулят "горнякам" поражение. Тем не менее в случае с предыдущим гостевым матчем "Шахтера" подобные прогнозы не оправдались – лучший клуб Украины в Милане обыграл "Аталанту".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал на выезде "Аталанту" (2:1)

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