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"Шахтер" улетел в Англию за двое суток до матча Лиги чемпионов

24 ноября, 16:10

Какой состав Луиш Каштру повез на поединок против "Манчестер Сити"

"Шахтер" улетел в Манчестер

"Шахтер" улетел в Манчестер

В воскресенье в 16:10 делегация "Шахтера", которому 26 ноября предстоит матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", из аэропорта "Борисполь" рейсом PQ8301 отправилась в Англию. Вместе с главной командой полетели футболисты U19 – они проведут поединок со своими сверстниками из "МанСити".

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру взял в Манчестер таких игроков: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Коноплянка, Тете, Мораес, Шевченко, Трубин, Болбат, Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Сикан, Борячук, Соломон.

По прилете в город назначения футболисты разместятся в гостинице Lowry, которая называет себя культовым пятизвездочным отелем Манчестера. "У нас одни из самых больших спальни, многие – с фантастическим видом на город", – говорится на сайте отеля, номер в котором стоит от 5 тысяч гривен в день. В этой гостинице находится самый роскошный номер Манчестера – президентские апартаменты, которые принимали звезд мировой величины и глав государств. Желающий провести время в таком номере должен выложить 4 тысячи фунтов в сутки (около 124 тысяч гривен).

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Расписание мероприятий перед матчем, 25 ноября:

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14:30 – пресс-конференция Пепа Гвардиолы;
17:15 – тренировка "Манчестер Сити";
19:00 – пресс-конференция Луиша Каштру;
19:30 – тренировка "Шахтера".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Манчестер Сити", который прошел в Харькове:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов футболисты Шахтер Донецк Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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