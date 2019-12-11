Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Шахтер" выиграет и порадует украинских болельщиков": Сабо – о матче года в Лиге чемпионов

11 декабря, 17:13

Знаменитый тренер считает, что у "горняков" есть все предпосылки для позитивного результата

Йожеф Сабо

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

Реклама

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо ожидает непростой игры для донецкого "Шахтера" в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" в Харькове. "Горнякам" нужно выигрывать, чтобы гарантировать себе путевку в плей-офф турнира. "Шахтер" – "Аталанта" смотреть онлайн матч можно на нашем сайте.

"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпиона

"Донецкой команде предстоит очень непростая игра. Возможны различные варианты, но, на мой взгляд, "Шахтеру" нужно настраиваться и играть только на победу. Все предпосылки для удачного исхода у "горняков" есть – играют на своем поле, демонстрируют хорошую командную и индивидуальную игру...

Но не надо забывать, что и "Аталанта" приедет в Харьков исключительно с мыслями о победе. И все же склоняюсь к тому, что "Шахтер" выиграет и порадует украинских болельщиков", – сказал Сабо.

Перед последним туром "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице группы С, опережая "Аталанту" на два очка. Между ними затесалось загребское "Динамо", которое в параллельном матче встретится с "Манчестер Сити". Кстати, "горняки" могут рассчитывать на 1/8 финала и в случае ничьей, если хорваты не смогут обыграть "Сити".

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
5
1
3
1
8
10
-2
6
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
3
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
5
1
2
2
9
9
0
5
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н Н П В
4
АталантаАталантаАта
5
1
1
3
5
12
-7
4
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П

Читайте также: Прогноз букмекеров на матч "Шахтер" – "Аталанта"

В матче второго тура в Милане "Шахтер" обыграл "Аталанту" со счетом 2:1. Голы у "горняков" забивали Жуниор Мораес и Манор Соломон, а Андрей Пятов еще при счете 0:0 отразил пенальти.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Йожеф Сабо Аталанта

Источник: FootBoom

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Лион" – "Лейпциг": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовФутбол
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Грачев:
Грачев: "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года"Лига чемпионов
Воробей:
Воробей: "Шахтер" будет играть первым номером против "Аталанты"Лига чемпионов
Что и когда смотреть болельщику: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику: расписание трансляций спорта на ТВДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...