"Шахтер" выиграет и порадует украинских болельщиков": Сабо – о матче года в Лиге чемпионов

Знаменитый тренер считает, что у "горняков" есть все предпосылки для позитивного результата

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

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Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо ожидает непростой игры для донецкого "Шахтера" в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" в Харькове. "Горнякам" нужно выигрывать, чтобы гарантировать себе путевку в плей-офф турнира. "Шахтер" – "Аталанта" смотреть онлайн матч можно на нашем сайте.

"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпиона

"Донецкой команде предстоит очень непростая игра. Возможны различные варианты, но, на мой взгляд, "Шахтеру" нужно настраиваться и играть только на победу. Все предпосылки для удачного исхода у "горняков" есть – играют на своем поле, демонстрируют хорошую командную и индивидуальную игру... Но не надо забывать, что и "Аталанта" приедет в Харьков исключительно с мыслями о победе. И все же склоняюсь к тому, что "Шахтер" выиграет и порадует украинских болельщиков", – сказал Сабо.

Перед последним туром "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице группы С, опережая "Аталанту" на два очка. Между ними затесалось загребское "Динамо", которое в параллельном матче встретится с "Манчестер Сити". Кстати, "горняки" могут рассчитывать на 1/8 финала и в случае ничьей, если хорваты не смогут обыграть "Сити".

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В матче второго тура в Милане "Шахтер" обыграл "Аталанту" со счетом 2:1. Голы у "горняков" забивали Жуниор Мораес и Манор Соломон, а Андрей Пятов еще при счете 0:0 отразил пенальти.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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