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"Шахтер" вырвал ничью в матче Юношеской Лиги чемпионов с "Аталантой"

1 октября, 16:01

"Горняки" отыгрались на последней минуте

Аталанта U19 - Шахтер U19

Аталанта U19 - Шахтер U19 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В итальянском Бергамо прошел поединок второго тура Юношеской лиги УЕФА, в котором "Шахтер" U-19 на вырвал ничью у "Аталанты" U-19 – 2:2. Кстати, мы проведем онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер".

На 26-й минуте "Шахтер" открыл счет с помощью оригинально разыгранного пенальти. Михаил Мудрик откинул мяч на Георгия Судакова, и тот отправил мяч в пустые ворота мимо упавшего голкипера.

Во втором тайме Пикколи оформил дубль, и "Аталанта" почти до конца поединка вела в счете.

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Но, уже на последних минутах Абдула Абулаев невероятным ударом издали поразил ворота соперников и сравнял счет.

Голы: 0:1 – 27 Судаков, 1:1 – 45 Пикколи, 2:1 – 70 Пикколи, 2:2 – 90 Абдуллаев.

"Аталанта" U-19 – Джельми, Руджери, Гут, Околи, Гизланди, Да Рива, Джабуаа, Камбьяги, Пикколи, Кортиновис (Панада, 79), Траоре.

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"Шахтер" U-19 – Трубин, Эгбуджуо, Козик, Муравский, Якуба, Мудрик (Очеретько, 52), Крыськив (Кобылянский, 80), Бондаренко, Судаков (Kobak, 80), Драмбаев (Рудавский, 80), Сикан.

Предупреждение: Руджери (65).

Отметим, что сегодня сыграют взрослые команды. Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В другом поединке команда из Бергамо довольно неожиданно потерпела крупное поражение в Хорватии – загребское "Динамо":

Смотрите, как "Аталанта" перед игрой ЛЧ с "Шахтером" разгромила "Сассуоло"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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