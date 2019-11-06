"Шахтеру" ловить в Загребе нечего": в Хорватии пугают "горняков" перед матчем Лиги чемпионов

Тайсона в Хорватии все же опасаются / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В Хорватии местные СМИ обрушились с психологической атакой на донецкий "Шахтер" перед ключевым матчем Лиги чемпионов, который состоится в среду, 6 ноября, на стадионе "Максимир". Начало – в 22:00. Смотреть трансляцию "Динамо" Загреб – "Шахтер" можно будет в онлайне на нашем сайте.

Бывший игрок загребского "Динамо" Этто бразилец Этто в комментарии изданию 24sata сравнил нынешний "Шахтер" с тем, против которого загребцы играли на "Максимире" 11 лет назад в квалификации Лиги чемпионов. Тогда благодаря голам Луиса Адриану, Брандау и Виллиана "горняки" победили хорватов со счетом 3:1.

Этто. Фото – 24sata

"Тайсон – классный футболист, помню его по выступлениям за сборную Бразилии. Но у меня складывается впечатление, что ему не с кем играть в составе "Шахтера", – заявил экс-защитник загребского "Динамо" бразилец Этто. – Он хорошо обращается с мячом, может пробросить его сквозь оппонента, но потом появляются проблемы, потому что нет игроков, которые ему помогут"

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"Тот "Шахтер" из 2008 года, против которого я играл, был в тысячу раз лучше нынешнего. В этой команде Тайсон – лидер, от него зависит, как "Шахтер" будет играть. Все передачи ведут к нему, он инициатор всех атак горняков. За ним нужно следить, но не играть все 90 минут только с ним. Тайсон – топ-игрок. Если кто-то будет его опекать все 90 минут, он найдет решение, как это устранить", – добавляет бразилец Этто

Валидольные 2:2 в Харькове: как "Шахтер" играл с Загребом две недели назад

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"Сожалею, что нам не удалось одержать победу в Харькове две недели назад. Мы заслуживали выиграть. Но все решится на "Максимире". "Шахтеру" даже не стоит сюда приезжать, ведь ловить им здесь нечего. "Динамо" играет отлично, это их сезон, европейская сказка продолжится победой над "Шахтером", – уверен Этто. – Будет праздник. Бьелица – топ-тренер, не сомневаюсь, что он подготовит загребскую команду тактически и морально. Мы уже были лучшими в Харькове, поэтому ловить в Загребе "Шахтеру" нечего. Убежден, шансов дончане в этой встрече не имеют. Мы лучше, и покажем это на "Максимире" и сделаем шаг на пути к плей-офф", – заключил Этто

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Отметим, что фаворитами матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" букмекеры считают хорватов. Но это уже не первый выездной поединок нынешней Лиги чемпионов, когда аналитики сулят "горнякам" поражение. Тем не менее в случае с предыдущим гостевым матчем дончан подобные прогнозы не оправдались – "Шахтер" в Милане обыграл "Аталанту".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал на выезде "Аталанту" (2:1)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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