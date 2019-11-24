"Шахтеру" против "МанСити" не помогут как Марлос, так и Тайсон: стала известна причина

Донецкий "Шахтер" вылетел на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против главного фаворита турнира "Манчестер Сити". В этой игре "горнякам" не помогут сразу двое лидеров команды – Марлос и Тайсон. Напомним, перед отлетом в Англию "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 15-го тура национального чемпионата – 4:1.
Обзор матча "Шахтер" – "Львов" (4:1)
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Если Марлос не сыграет против "Манчестер Сити" из-за дисквалификации за удаление в предыдущем матче с загребским "Динамо", то причина отсутствия в составе "Шахтера" Тайсона кроется в другом. У бразильского капитана дончан – микротравма. Из-за нее он пропустил последнюю тренировку перед отлетом в Манчестер, ограничившись занятием в фитнес-зале.
Смотрите, за что Марлос был удален в Загребе
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Всего главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял на игру с "МанСити" 20 игроков:
- Голкиперы: Пятов, Шевченко, Трубин
- Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Хочолава
- Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрик, Тете, Соломон, Сиприано, Коноплянка, Маркос Антонио
- Нападающие: Мораес, Сикан, Борячук
Фото отлета "Шахтера" в Манчестер
Напомним, за два тура до финиша группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" занимает второе место в своей группе, которое позволяет выйти в 1/8 турнира, опережая за счет голов на выезде загребское "Динамо".
Смотрите обзор матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" (3:3)
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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