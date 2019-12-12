Шесть побед подряд и новый рекорд: обзор матча "Бавария" – "Тоттенхэм" в ЛЧ

"Бавария" обыграла "Тоттенхэм" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Победу мюнхенцам принесли голы Комана, Мюллера и Коутиньо. У лондонцев гол престижа на счету Сессеньона.

Бавария впервые в истории выиграла все шесть матчей группового этапа. Подобное ранее удавалось "Реалу" (2011/12, 2014/15), "Милану" (1992/93), "ПСЖ" (1994/95), "Спартаку" (1995/96) и "Барселоне" (2002/03). Тем не менее, немцы установили рекорд Лиги чемпионов по разнице голов в групповом этапе +19.

Реклама

"Бавария"- "Тоттенхэм" – 3:1

Голы: Коман (14), Мюллер (45), Коутиньо (64) – Сессеньон (20)

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Мартинес (Горетцка, 87), Дэвис, Алькантара, Киммих, Коутиньо, Гнабри, Перишич (Зиркзее, 86), Коман (Мюллер, 27).

"Тоттенхэм": Гассанига, Уокер-Питерс, Фойт, Алдервейрелд, Роуз, Сиссоко, Дайер (Ваньяма, 81), Ло Чельсо (Скипп, 65), Эриксен, Сессеньон, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 65).

Предупреждения: Киммих (36), Ло Чельсо (36).

Напомним, что по итогам группового этапа определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Участники 1/8 финала будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Донецкий "Шахтер" проиграл "Аталанте" и продолжит сезон в Лиге Европы. "Горняки" при жеребьевке 1/16 финала будут не сеяными. Что ждет "Шахтер" в Лиге Европы и когда жеребьевка читайте в нашем материале.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама