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Сикан обставил Цыганкова: невероятное событие в карьере форварда "Шахтера"

27 ноября, 20:56

Чемпион мира Даниил Сикан сумел дебютировать в Лиге чемпионов в более раннем возрасте, чем лидер "Динамо"

Сикан против Фернандиньо

Сикан против Фернандиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч против "Манчестер Сити", в котором форвард "Шахтера" Даниил Сикан вышел на три последние минуты вместо Жуниора Мораеса, для 18-летнего нападающего дончан стал первым поединком в Лиге чемпионов. Напомним, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити" 1:1 и сделал шаг навстречу 1/8 финала самого престижного еврокубка.

Обзор матча "МанСити" – "Шахтер" (1:1)

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На момент выхода на поле стадиона "Сити оф Манчестер" чемпиону мира среди молодежи Даниилу Сикану исполнилось 18 лет 7 месяцев и 10 дней. Он стал пятым самым молодым украинцем, который сыграл в Лиге чемпионов, превзойдя показатель нынешнего вице-капитана "Динамо" Виктора Цыганкова на два с половиной месяца.

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Отметим, что Сикан все же не стал самым юным украинцем, который первый свой матч в Лиге чемпионов провел в Манчестере. Дело в том, что в 2000 году Виталий Лисицкий сыграл за "Динамо" на другом манчестерском стадионе "Олд Траффорд" против "МЮ" в возрасте 18 лет 6 месяцев и 23 дней. Тот поединок завершился победой английского клуба над киевлянами со счетом 1:0.

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ТОП-3 юных украинцев в Лиге чемпионов

  • 1. Дмитрий Чигринский – 18 лет 1 месяц
  • 2. Андрей Шевченко – 18 лет 1 месяц 25 дней
  • 3. Артем Кравец – 18 лет 6 месяцев 9 дней

Смотрите, как Сикан забивает за "Шахтер"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Виктор Цыганков

Источник: Football.ua

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