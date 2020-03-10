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Ситуация усугубляется: еще один суперматч Лиги чемпионов пройдет без зрителей

10 марта, 12:28

Максим Перепелица

Правительство Каталонии решило проводить поединок "Барселона" – "Наполи" за закрытыми дверями

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи" пройдет за закрытыми дверями. Такое решение было принято властями Каталонии из-за угрозы распространения коронавируса. В первом матче в Италии была зафиксирована ничья – 1:1.

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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" пройдет 18 марта в столице Каталонии. Также на этой неделе без зрителей пройдут два матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" (Дортмунд) в Париже и "Валенсия" – "Аталанта" в Испании.

Кроме того, доступ для зрителей будет закрыт на две игры плей-офф Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" в Милане и "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" в Греции.

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Напомним, что из-за вспышки коронавируса во Франции временно закрывали Лувр, а также изменили обряд причастия: священникам запретили своими руками класть в рот прихожанину гостию (хлеб, символизирующий Тело Христово).

Кроме того, с начала распространения коронавируса во Франции, более 11 тысяч медицинских масок и около 1,4 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством похищено из больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс

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Лига чемпионов Барселона Наполи коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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