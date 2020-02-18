Скучно не будет: "Боруссия" и "ПСЖ" забьют в Дортмунде три или четыре мяча – букмекеры

Неймар готов к дуэли в Дортмунде / Фото: Reuters

В 22:00 на арене "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде начнется первый поединок плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света между "Боруссией" и "Пари Сен-Жермен". Наш сайт уже ведет "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ" онлайн с интересными фактами, фото и видео.

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям из Франции. Коэффициент на их победу колеблется около 2.40, на хозяев – приблизительно 2.80. На ничью дают 3.80. Несмотря на значимость поединка, В нем ожидают три или четыре гола. В целом же шансы на выход в четвертьфинал выше у "ПСЖ": коэффициент на проход подопечных Томаса Тухеля – 1.40, тогда как на "Боруссию" – 3.25.

Самыми вероятными авторами голов у парижан считают Килиана Мбаппе (2.25), Неймара (2.50) и Икарди (2.65). У "желто-черных" ставку делают на забивного норвежского новичка Эрдинга Холанда (2.05) и англичанина Джейсона Санчо (3.00), которого сватают в "Челси".

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