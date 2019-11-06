"Славия" повторила рекорд киевского "Динамо" и не пропустила от "Барселоны"

Чешская команда стала первой за последние семь лет, кто не пропустил на "Камп Ноу" в ЛЧ

"Славия" не дала забить Месси и Ко / Фото: Reuters

Одним из неожиданных результатов вчерашнего сумасшедшего игрового дня в Лиге чемпионов стала сухая ничья "Барселоны" на домашнем стадионе с чешской "Славией" – 0:0. При этом каталонцы осложнили себе задачу выхода из группы с первого места, поскольку к ним подтянулась дортмундская "Боруссия", добывшая волевую победу над итальянским "Интером".

Интересно, что испанский гранд не сумел забить мяч сопернику по Лиге чемпионов на "Камп Ноу" впервые за семь лет. Ранее подобным отметилась португальская "Бенфика", которая в декабре 2012 года также увезла из Барселоны нулевую ничью.

При этом "Славия" – всего третья команда не из пяти ведущих европейских национальных чемпионатов, которая отстояла свои ворота на "Камп Ноу". Смотрите обзор матча "Барселона" – "Славия" и сэйвы вратаря чехов Ондржея Коларжа.

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Кроме "Бенфики", подобным отметилось лишь киевское "Динамо". Ровно 22 года назад, 5 ноября 1997 года, команда Валерия Лобановского разгромила "Барсу" со счетом 4:0.

Правда, при этом "Барселона" продолжила приятную серию без поражений до 34 матчей.

А сегодня, напомним, в Лиге чемпионов сыграет "Шахтер" – в Загребе против "Динамо". Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" – на нашем сайте.

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