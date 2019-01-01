Соперник "Шахтера" включил украинца Малиновского в заявку на Лигу чемпионов

Руслан Малиновский. Фото: ФК "Аталанта"

Соперник донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" включила украинского полузащитника Руслана Малиновского в заявку на евросезон. Таким образом, украинец сможет не только дебютировать в самом престижном клубном турнире Европы, но и сыграть против своей бывшей команды.

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В двух стартовых турах чемпионата Италии Милиновский отыграл всего 59 минут. В матче против СПАЛ (3:2) украинец вышел на замену на 54-й минуте, а в проигранном поединке с Торино (2:3) появился на 67-й.

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В прошлом сезоне Малиновский в составе "Генка" провел 51 матч во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал столько же результативных передач, а его команда стала чемпионом Бельгии.

Шахтер" встретится с "Аталантой" в рамках второго тура группового этапа. Матч пройдет 1 октября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", так как домашняя арена не прошла лицензирование УЕФА. В Харькове команды встретятся в рамках шестого тура 11 декабря. Полный календарь Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов

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"Аталанта" – бронзовый призер чемпионата Италии. Команда впервые в истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. летом бергамцев пополнил игрок сборной Украины Руслан Малиновский. Прошлый сезон можно считать самым успешным в истории команды. До этого лучшим достижением была победа в Кубке Италии в далеком 1963 году.

В предыдущем туре "Аталанта" уступила "Торино" в чемпионате Италии:

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