Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Видео

Соперник "Шахтера" включил украинца Малиновского в заявку на Лигу чемпионов

4 сентября, 17:59

Украинский полузащитник получит шанс дебютировать в Лиге чемпионов

Руслан Малиновский. Фото: ФК "Аталанта"

Руслан Малиновский. Фото: ФК "Аталанта"

Соперник донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" включила украинского полузащитника Руслана Малиновского в заявку на евросезон. Таким образом, украинец сможет не только дебютировать в самом престижном клубном турнире Европы, но и сыграть против своей бывшей команды.

"Шахтер" в Лиге чемпионов: все о жеребьевке, представление соперников, реакция "горняков"

В двух стартовых турах чемпионата Италии Милиновский отыграл всего 59 минут. В матче против СПАЛ (3:2) украинец вышел на замену на 54-й минуте, а в проигранном поединке с Торино (2:3) появился на 67-й.

Реклама

В прошлом сезоне Малиновский в составе "Генка" провел 51 матч во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал столько же результативных передач, а его команда стала чемпионом Бельгии.

Шахтер" встретится с "Аталантой" в рамках второго тура группового этапа. Матч пройдет 1 октября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", так как домашняя арена не прошла лицензирование УЕФА. В Харькове команды встретятся в рамках шестого тура 11 декабря. Полный календарь Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов

В тренде
Как Кличко увольняли с должности главы КГГА: все подробности
Фото: kyivcity.gov.ua

"Аталанта" – бронзовый призер чемпионата Италии. Команда впервые в истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. летом бергамцев пополнил игрок сборной Украины Руслан Малиновский. Прошлый сезон можно считать самым успешным в истории команды. До этого лучшим достижением была победа в Кубке Италии в далеком 1963 году.

В предыдущем туре "Аталанта" уступила "Торино" в чемпионате Италии:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига чемпионов Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обидчик
Обидчик "Динамо" без особых проблем вышел в Лигу чемпионов: результаты ответных матчей раунда плей-оффФутбол
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" в Лиге чемпионов: все о жеребьевке, представление соперников, реакция "горняков"Футбол
"Шахтер" начнет и завершит групповой этап Лиги чемпионов домаФутбол
Истерический смех: бесценная реакция представителя
Истерический смех: бесценная реакция представителя "Славии" на попадание в "группу смерти"Футбол
Опрос фанатов: выберите желанных соперников для
Опрос фанатов: выберите желанных соперников для "Шахтера" в Лиге чемпионовФутбол

Новости партнеров

Loading...