Соврал о травме, чтобы выйти в финале в день рождения дочери: как легендарный Анри выиграл Лигу чемпионов

Французский нападающий не мог согнуть колено и хорошо бегать, но должен был играть

Бывший нападающий каталонской "Барселоны", лондонского "Арсенала" и чемпион мира в составе сборной Франции Тьерри Анри вспомнил финал Лиги чемпионов 2009 года, в котором испанский клуб переиграл "Манчестер Юнайтед" – 2:0. Ранее мы сообщали, что нападающий "Арсенала" – лучший игрок в истории Премьер-лиги.

"Не хочу выглядеть как мальчик, который хвастается своими травмами, но я потерял счет матчей, которые провел с различными повреждениями. Тот финал был для меня особенными. Мало кто знает, но в тот день был день рождения моей дочери. Просто тогда я еще не выигрывал Лигу чемпионов. Я не мог согнуть колено и хорошо бегать, но я должен был сыграть. Помог ли я команде? Надеюсь, что да. Я играл столько, сколько мог, и врал, чтобы продолжать оставаться на поле. Когда врачи спросили меня, все ли со мной хорошо, я ответил: "Да, конечно". Я бы никогда не признался, что у меня проблемы", — цитирует Анри Mundo Deportivo.

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Отметим, что с 2016 года легендарный нападающий занимается тренерской деятельностью. А в ноябре 2019 годалегендарный француз, который провалился в "Монако", возглавил клуб из Канады.

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