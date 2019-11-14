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Стала известна цена билетов на решающий матч "Шахтера" в Лиге чемпионов

14 ноября, 09:37

Тикеты на поединок в Харькове поступили в продажу по цене от 100 грн

Матч против "Аталанты" может стать решающим для "Шахтера" в борьбе за выход в плей-офф

Матч против "Аталанты" может стать решающим для "Шахтера" в борьбе за выход в плей-офф / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

11 декабря в Харькове "Шахтер" проведет матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов – против итальянской "Аталанты". Поединок на арене "Металлист" начнется в 19:55 и может стать решающем в борьбе за место в плей-офф турнира.

Сейчас в группе С ситуация следующая: с большим отрывом лидирует "Манчестер Сити" (10 очков), а "Шахтер" и "Динамо" Загреб имеют по 5 очков и ведут борьбу за вторую путевку в плей-офф. У "Аталанты" 1 очко и команда практически лишилась шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

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Билеты на заключительную игру группового этапа ЛЧ в Харькове уже в свободной продаже. Цена – от 100 гривен. Билеты можно приобрести:

  • в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00)
  • онлайн на сайте shakhtar.com
  • в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store)
  • в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова)
  • на сайтах-партнерах клуба

Доступен возврат купленных билетов. Также клуб напоминает болельщикам о системе динамического ценообразования на матчи Лиги чемпионов: цены могут меняться в зависимости от спроса.

В последнем матче в Лиге чемпионов "Шахтер" выдал сверхрезультативную ничью с загребским "Динамо":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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