Стала известна цена билетов на решающий матч "Шахтера" в Лиге чемпионов

11 декабря в Харькове "Шахтер" проведет матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов – против итальянской "Аталанты". Поединок на арене "Металлист" начнется в 19:55 и может стать решающем в борьбе за место в плей-офф турнира.
Сейчас в группе С ситуация следующая: с большим отрывом лидирует "Манчестер Сити" (10 очков), а "Шахтер" и "Динамо" Загреб имеют по 5 очков и ведут борьбу за вторую путевку в плей-офф. У "Аталанты" 1 очко и команда практически лишилась шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.
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Билеты на заключительную игру группового этапа ЛЧ в Харькове уже в свободной продаже. Цена – от 100 гривен. Билеты можно приобрести:
- в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00)
- онлайн на сайте shakhtar.com
- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store)
- в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова)
- на сайтах-партнерах клуба
Доступен возврат купленных билетов. Также клуб напоминает болельщикам о системе динамического ценообразования на матчи Лиги чемпионов: цены могут меняться в зависимости от спроса.
В последнем матче в Лиге чемпионов "Шахтер" выдал сверхрезультативную ничью с загребским "Динамо":
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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