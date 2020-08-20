Українська
$ 27,32
32,6

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019

Стало известно имя главного арбитра финала Лиги чемпионов

20 августа, 17:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поединок между ПСЖ и Баварией доверили итальянцу Даниэле Орсато

УЕФА назвал имя главного арбитра финального матча Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварией", который состоится 23 августа в Лиссабоне. Главным рефери назначен Даниэле Орсато из Италии. Его ассистентами станут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертый арбитр – Овидиу Хацеган из Румынии сообщается на официальном сайте УЕФА.

Реклама

Следить за работой системы VAR будут Массимилиано Иррати и Марко Гуида.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0. Голами отметились Маркиньос, Анхель ди Мария и Хуан Бернат. Парижане впервые в истории сыграют в финале турнира.

В тренде
"Интер" – "Шахтер": прогноз от комментатора матча

А "Бавария" с таким же счетом разобралась с французским "Лионом". У немцев дублем отметился Серж Гнабри, еще один мяч на счету Роберта Левандовского. "Бавария" вышла в финал турнира впервые с сезона 2012/13 годов, когда обыграла в финале дортмундскую "Боруссию".

Реклама

Читайте также: Сумасшедшая реакция сногсшибательной жены футболиста "ПСЖ" на гол Маркиньоса

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов арбитр Бавария ПСЖ

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Бавария"Лига чемпионов
1/4 финала Лиги чемпионов: все результаты
1/4 финала Лиги чемпионов: все результатыЛига чемпионов
Тренер
Тренер "Баварии" уволен за расистские словечки во время обсуждения игроковФутбол
В десять раз больше, чем у Зинченко: названа сумасшедшая зарплата потенциального новичка
В десять раз больше, чем у Зинченко: названа сумасшедшая зарплата потенциального новичка "МанСити"Футбол
"Барселона" – "Бавария": онлайн суперматча в Лиге чемпионовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять