Стало известно имя главного арбитра финала Лиги чемпионов

Поединок между ПСЖ и Баварией доверили итальянцу Даниэле Орсато

УЕФА назвал имя главного арбитра финального матча Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварией", который состоится 23 августа в Лиссабоне. Главным рефери назначен Даниэле Орсато из Италии. Его ассистентами станут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертый арбитр – Овидиу Хацеган из Румынии сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Следить за работой системы VAR будут Массимилиано Иррати и Марко Гуида.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0. Голами отметились Маркиньос, Анхель ди Мария и Хуан Бернат. Парижане впервые в истории сыграют в финале турнира.

А "Бавария" с таким же счетом разобралась с французским "Лионом". У немцев дублем отметился Серж Гнабри, еще один мяч на счету Роберта Левандовского. "Бавария" вышла в финал турнира впервые с сезона 2012/13 годов, когда обыграла в финале дортмундскую "Боруссию".

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