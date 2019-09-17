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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Старт Лиги чемпионов: расписание, результаты и трансляции матчей 17 сентября

17 сентября, 12:17

Действующий чемпион турнира сыграет на выезде против "Наполи"

"Наполи" готовится принимать "Ливерпуль"

"Наполи" готовится принимать "Ливерпуль" / Фото: AFP

Стартуем! Сегодня новый сезон Лиги чемпионов начинает свой путь, конечной точкой которого станет Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле. Из 32-х клубов до финала доберутся двое. Букмекеры считают, что самые высокие шансы на победу в ЛЧ-2020 у "МанСити" (4.50) и "Барселоны" (6.00). За ними по котировкам идет действующий чемпион "Ливерпуль" (7.50).

Во вторник, 17 сентября, будут сыграны восемь матчей группового этапа. Два из них вынесены на 19:55, остальные состоятся в 22:00.

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Группа Е

22:00. "Наполи" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – "Футбол 2"

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22:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Генк" (Бельгия)

Группа F

19:55. "Интер" (Италия) – "Славия" (Чехия) – "Футбол 1"

22:00. "Боруссия" Д (Германия) – "Барселона" (Испания) – "Футбол 1"

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Группа G

19:55. "Лион" (Франция) – "Зенит" (Россия) – "Футбол 2"

22:00. "Бенфика" (Португалия) – "Лейпциг" (Германия)

Группа H

22:00. "Челси" (Англия) – "Валенсия" (Испания)

22:00. "Аякс" (Голландия) – "Лилль" (Франция)

Напомним, за кого болеть на этой неделе в битве за ТОП-10 рейтинга УЕФА. Украина пока держится на 9-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, но уже на этой неделе нас могут обойти Турция и Нидерланды.

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Источник: Сегодня|Спорт

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