Суарес в одиночку обыграл "Интер": обзор матча "Барселоны" в Лиге чемпионов

Центральный матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов прошел на "Камп Ноу", где "Барселона" встречалась с лидером Серии А "Интером". Пока Месси набирает форму после травмы, роль лидера каталонцев на себя взял Луис Суарес. Уругваец оформил дубль в матче и принес своей команде волевую победу.

"Барселона" – "Интер" – 2:1

Голы: Суарес (58, 84) – Мартинес (2)

"Барселона": тер Стеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес.

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"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес.

Предупреждения: Барелла (6), Гризманн (9), Пике (22), Серджи Роберто (52), Видаль (76), Санчес (77).

Напомним, что в другой паре группы F "Боруссия" Дортмунд обыграла "Славию" а выезде и вышла в лидеры группы. Они опережают каталонцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Напомним, вчера "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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