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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Суарес в одиночку обыграл "Интер": обзор матча "Барселоны" в Лиге чемпионов

3 октября, 00:16

Голы и лучшие моменты матча второго тура группового этапа

Центральный матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов прошел на "Камп Ноу", где "Барселона" встречалась с лидером Серии А "Интером". Пока Месси набирает форму после травмы, роль лидера каталонцев на себя взял Луис Суарес. Уругваец оформил дубль в матче и принес своей команде волевую победу.

"Барселона" – "Интер" – 2:1
Голы: Суарес (58, 84) – Мартинес (2)

"Барселона": тер Стеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес.

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"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес.

Предупреждения: Барелла (6), Гризманн (9), Пике (22), Серджи Роберто (52), Видаль (76), Санчес (77).

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Напомним, что в другой паре группы F "Боруссия" Дортмунд обыграла "Славию" а выезде и вышла в лидеры группы. Они опережают каталонцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
2
1
1
0
2
0
2
4
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
2
БарселонаБарселонаБар
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
3
ИнтерИнтерИнт
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н
4
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
2
0
1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н

Напомним, вчера "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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Лига чемпионов Барселона видео голов Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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