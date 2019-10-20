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Судьей матча "Шахтера" с Загребом назначили испанца, насолившего дончанам в Лиге Европы

20 октября, 16:33

При арбитраже Матео Лаоса "горняки" вылетели из еврокубков в прошлом сезоне, получив в свои ворота пенальти

Судья Матео Лаос

Судья Матео Лаос / Фото: Getty Images

Испанская бригада арбитров рассудит "Шахтер" и загребское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 22 октября в Харькове, на ОСК "Металлист". Напомним, в рамках репетиции перед игрой ЛЧ "Шахтер" разгромил в Премьер-лиге "Колос".

Главным арбитром будет 42-летний Антонио Матео Лаос из Альхимии-де-Альфары. Его помощники – Пау Себриан Дэвис и Роберто Дель Паломар. Четвертый арбитр – Хосе Луис Мунуэра Монтеро. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес, а его помощником станет Теодоро Собрино.

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Стоит отметить, что Матео Лаос работал на двух гостевых матчах "Шахтера": против "Андерлехта" в 2016 году ("горняки" тогда победили 1:0) и против "Айнтрахта" в феврале этого года – в последнем из этих поединков дончане уступили 1:4, вылетев из Лиги Европы, при этом Матео Лаос назначил пенальти в ворота Пятова.

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Обзор матча "Айнтрахт" – "Шахтер" (4:1)

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Напомним, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл на своем поле "МанСити" (3:0), после чего одержал важную выездную победу над "Аталантой" (2:1). Но по лучшей разнице мячей загребское "Динамо" пока опережает "горняков", занимая второе место в группе С.

Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб

Источник: XSport

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