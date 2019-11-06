Сумасшедший автогол в Лиге чемпионов: кипер "Челси" Кепа забил в свои ворота глазом

Фанаты лондонского клуба не понимают, как за этого горе-вратаря можно было заплатить 80 миллионов евро

Кепа Аррисабалага / Фото: Getty Images

Украшением сумасшедшего матча "Челси" – "Аякс" в Лиге чемпионов, который завершился феерическими 4:4, стал гол, соавторами которого при счете 1:2 выступили марокканский полузащитник амстердамцев Хаким Зиеш и вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага. Но так как двух "родителей" забитого мяча в протокол не вносят, УЕФА записал этот мяч как автогол кипера Кепы. Наслаждайтесь всеми ракурсами этого курьезного шедевра!

После лихой подачи-удара в исполнении Хакима Зиеша с почти нулевого угла – да-да, с точки, близкой к угловому флажку – мяч угодил в дальнюю штангу ворот "Челси", после чего отскочил бы в поле, не окажись на его пути лицо голкипера лондонцев Кепы Аррисабалагы. Мяч предательским для испанского вратаря образом угодил ему в глаз, а уже рикошетом от глаза Кепы залетел в сетку. Настолько коварных, в анатомическом плане, автоголов Лига чемпионов, возможно, и не знала!

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Отметим, что после этого пропущенного мяча фанаты "Челси" устроили обструкцию Кепе Аррисабалаге в соцсетях, потребовав избавиться от незадачливого вратаря. Вот только некоторые из комментариев фанов "синих":

Кепа, вон из моего клуба!

Какого...

Удар Зиеша, конечно, был шикарен. Но Кепа! Ты что, спишь?

Не могу поверить, что "Челси" потратил на него 80 миллионов евро

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Смотрите обзор матча "Челси" – "Аякс" (4:4)

Напомним, что донецкий "Шахтер" свой матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов проведет в Хорватии против загребского "Динамо" в среду, 6 ноября. Начало – в 22:00. Поединок важен для обеих команд в свете борьбы за вторую путевку в плей-офф. Онлайн-трансляция "Динамо" Загреб – "Шахтер" с видео голов и самых ярких моментов противостояния пройдет на нашем сайте.

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