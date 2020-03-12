Суперматч Лиги чемпионов перенесли: вся команда изолирована от общества

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" перенесен, сообщается на официальном сайте английского клуба. Причиной является заболевание одного из игроков баскетбольного "Реала" в результате заражения китайским коронавирусом. Так как баскетбольная и футбольная команда мадридцев находятся на одной базе, то игроки были помещены в карантин.

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Матч "Манчестер Сити" – "Реал" должен был состояться 17 марта. Новая дата матча пока не определена. В первой встрече английский клуб добился победы в Мадриде со счетом 2:1.

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.

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Кстати, УЕФА решил остановить Лигу Европы и Лигу чемпионов из-за коронавируса. Вскоре решение об остановке еврокубков может быть озвучено официально.

Смотрите, как "Реал" играл с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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