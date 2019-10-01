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"Сыграли фантастически": тренер "Шахтера" – о победе над "Аталантой", своей интуиции и шансах на 1/8 ЛЧ

1 октября, 23:15

Португальский наставник дончан Луиш Каштру снял с себя лавры победителя, передав их футболистам

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру прокомментировал волевую победу "Шахтера" над "Аталантой" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов, которая дарит дончанам отличные шансы на выход в 1/8 финала самого престижного еврокубка.

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- Была тактическая борьба, которую нужно было выиграть, а потом уже думать о результате, – заявил после 2:1 с "Аталантой" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – Без выигранной борьбы сложно было бы думать о положительном результате. К счастью, команда показала себя на высочайшем уровне. Выполнили установку. Создали проблемы "Аталанте", которые они не ожидали. Все благодаря огромной работе наших ребят на поле. Атаки были сделаны для усиления атаки. А теперь важно восстановиться, думаем о следующем матче в УПЛ.

Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)

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- Выход на замену Додо и Соломона, сотворивших второй гол... Это ваша интуиция?
- Нет, чаще всего говорят, что не тренеры выигрывают, а игроки. Тренер просто чувствует, кого можно выпустить. Игроки просто сделали, что должны были.

- Как теперь оцениваете шансы на выход из группы?
- У нас те же шансы, что были и после первого матча. Самое главное – подойти к следующему матчу уверенно. Мои ребята сегодня сыграли фантастически. Приятно, что радуем болельщиков, – заключил Каштру.

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Отметим, что во вторник в Лиге чемпионов грянула сенсация. Крушители "Динамо" едва не поставили на колени "Реал" в Мадриде. "Брюгге" вел с разницей в два мяча благодаря дублю экс-футболиста "Зари" Бонавентуре. Команда Зидана еле отыгралась – 2:2.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта Луиш Каштру

Источник: Канал Футбол

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