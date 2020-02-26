"Такова суровая реальность": "Челси" установил три антирекорда в матче с "Баварией"

25 января лондонский "Челси" потерпел разгромное поражение от мюнхенской "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 0:3. "Синие" пропустили все три мяча во втором тайме и установили сразу три клубных антирекорда. Этот болезненный проигрыш стал для английской команды самым крупным на домашнем стадионе за все время выступления в еврокубках.

"Челси" впервые проиграл дома немецкой команде. Также подопечные Фрэнка Лэмпарда уступили в этом сезоне уже в восьми матчах на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах – это худший показатель с сезона-1985/86. "Мы недостаточно уверенно играли с мячом, и это расстраивает, – сказал после встречи Лэмпард – Это очень неприятный урок. Мы долго не играли на этом уровне. Такова суровая реальность. Нужно сделать из этого выводы".

Смотрите обзор матча "Челси" – "Бавария"

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"Игроки должны понять, какой уровень требуется демонстрировать на этой стадии турнира. Сегодня мы видели, какой уровень у "Баварии". Нет смысла оглядываться назад, нужно принимать реальность. Мы боремся за попадание в первую четверку в Премьер-лиге, потому как хотим усилиться этим летом. Но для начала отправимся в Мюнхен и постараемся сыграть достойно. Знаем, что уступаем 0:3 и находимся в плохом положении. Теперь надо сражаться за свою честь. Будет трудно в любом случае", – резюмировал тренер "Челси".

Ранее мы сообщали, что "Челси" обыгрывает "Тоттенхэм" и не пускает Моуринью в Лигу чемпионов.

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