Тайсон с первых минут против Зинченко: названы стартовые составы "Шахтера" и "Манчестер Сити"

Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Манчестер Сити" на матч первого тура Лиги чемпионов, который состоится в среду, 18 сентября, в Харькове. Начало поединка – в 22:00. Смотрите онлайн Шахтер Манчестер Сити в трансляции на нашем сайте.
Отметим, что у "горняков", несмотря на недавнюю травму, с первых минут выйдет капитан Тайсон. Тогда как в стартовом составе "МанСити" уже традиционно нашлось место Зинченко.
ШАХТЕР: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес.
Запасные: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко
МАНЧЕСТЕР СИТИ: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Гюндоган, Родри – Марез, Де Брюйне, Стерлинг – Жезус.
Запасные: Браво, Агуэро, Бернарду Силва, Давид Силва, Менди, Канселу, Э. Гарсия
Отметим, что тренер "МанСити" Гвардиола ни с кем не встречался в еврокубках так часто, как с "Шахтером". Это уже его двенадцатое по счету противостояние с дончанами. До сих пор статистика выглядела следующим образом: 2 победы "горняков", 8 поражений и одна ничья, разница мячей – 7:30.
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Как мы писали ранее, перед игрой "Шахтер" преподнес представителям "Манчестер Сити" интересные презенты. На традиционном прием в честь зарубежных гостей гендиректор "горняков" подарил "горожанам" сувенирные паспорта и памятные вышиванки.
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Также мы рассказывали, гендиректор "Шахтера" озвучил задачи клуба в нынешнем евросезоне. "Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал", – заявил Сергей Палкин.
Добавим, что перед матчем с "Шахтером" защитник "МанСити" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость Александра возросла до 30 миллионов евро.
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