"Только не говорите родителям": футболист "Баварии" на радостях "ограбил" стадион

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Леон Горецка забрал себе часть сетки ворот после финального матча Лиги чемпионов. Напомним, что 23 августа в решающем матче евротурнира немецкая команда переиграла чемпиона Франции со счетом 1:0.

"Только не говорите моим родителям или УЕФА", — подписал Горецка пост в Twitter, на котором режет сетку от ворот, а потом забирает себе кусок.

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Напомним, что "Бавария" в шестой раз выиграла самый престижный клубный европейский турнир, победив во всех матчах сезона. Также во второй раз в истории мюнхенская команда оформила "требл".

Также мы сообщали, как фанаты "ПСЖ" и "Баварии" отреагировали на финал Лиги чемпионов. Французские болельщики выместили злость на соседние магазины и припаркованные автомобили.

А "Бавария" после финала прощается со своей бразильской звездой. У 28-летнего футболиста действующий контракт с каталонской "Барселоной", а в составе мюнхенцев он выступал на правах аренды.

Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

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