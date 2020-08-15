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Тренер "Барселоны" не уверен, что его уволят после поражения 2:8 в Лиге чемпионов

15 августа, 09:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кике Сетьен прокомментировал болезненное поражение своей команды в матче против "Баварии"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал позорное поражение своей команды от "Баварии" со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вероятнее всего, этот поединок станет для него последним на посту наставника команды.

"Это очень болезненное поражение. Они забили больше, чем заслужили. Мы хорошо начали, но мощь соперника нас в итоге подавила.

Думаю, сейчас преждевременно говорить, останусь я в клубе или нет. Это зависит не от меня. Мы должны понять для себя, что для нас важно, и проанализировать вещи, которые привели к этому болезненному поражению", – цитирует Сетьена официальны сайт УЕФА.

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Также наставник каталонцев прокомментировал слова защитника клуба Жерара Пике, который заявил, что "Барселона" достигла дна и ей нужны изменения, а сам Жерар готов покинуть команду первым, если это понадобится.

"Я не буду говорить, что нужно клубу. Я здесь всего несколько месяцев. Если Жерар Пике говорит, что клубу нужны перемены, значит, к его словам нужно прислушаться. Мы должны проанализировать наш сезон и принять решения, которые нужны клубу для будущего", – добавил тренер.

Напомним. что вчера "Барселона" выставила самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков каталонского клуба составляет почти 30 лет.

Также в этой встрече лидер "Баварии" превзошел бомбардирский рекорд Шевченко в матчах против "Барселоны". Немецкий футболист в шестой раз в карьере огорчил вратаря каталонского клуба.

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Лига чемпионов Барселона Бавария Кике Сетьен

Источник: Сегодня|Спорт

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