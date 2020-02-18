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Тухель возвращается в Дортмунд: "Буду испытывать особые чувства от матча на некогда родном стадионе"

18 февраля, 11:06

Томас Тухель - о поединке против "Боруссии" в Лиге чемпионов

Томас Тухель. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Томас Тухель. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", которую он возглавлял с 2015 по 2017 год, поделился ожиданиями и рассказал о состоянии лидера парижан Неймара.

"Возвращение в Дортмунд меня радует, и я буду испытывать особые чувства от матча на некогда родном стадионе. Но мы должны быть готовы ко всему с психологической точки зрения. У нас есть отличная возможность продемонстрировать свое мастерство, показать себя на весь мир.

Неймар способен в одиночку решать исход матчей. Он добавляет уверенности товарищам по команде и помогает им действовать еще более изобретательно", – сказал Тухель.

Бразилец пропустил предыдущие матчи и даже успел попасть в скандал с поездкой в Германии, вместо того, чтобы восстанавливаться к матчам Лиги чемпионов, но, по словам Тухеля, он вернулся в строй и сегодня готов выйти на поле.

У "Боруссии" есть достойный ответ звездному Неймару – норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд сегодня впервые выйдет в футболке "шмелей" в Лиге чемпионов. Накануне он установил очередное достижение в Германии – норвежец забил восемь голов в пяти стартовых матчах.

Смотрите, как команды проводили свои предыдущие матч в Лиге чемпионов:

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Лига чемпионов псж Боруссия Дортмунд Томас Тухель

Источник: UEFA.com

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