Тухель возвращается в Дортмунд: "Буду испытывать особые чувства от матча на некогда родном стадионе"

Томас Тухель - о поединке против "Боруссии" в Лиге чемпионов

Томас Тухель. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", которую он возглавлял с 2015 по 2017 год, поделился ожиданиями и рассказал о состоянии лидера парижан Неймара.

"Возвращение в Дортмунд меня радует, и я буду испытывать особые чувства от матча на некогда родном стадионе. Но мы должны быть готовы ко всему с психологической точки зрения. У нас есть отличная возможность продемонстрировать свое мастерство, показать себя на весь мир. Неймар способен в одиночку решать исход матчей. Он добавляет уверенности товарищам по команде и помогает им действовать еще более изобретательно", – сказал Тухель.

Бразилец пропустил предыдущие матчи и даже успел попасть в скандал с поездкой в Германии, вместо того, чтобы восстанавливаться к матчам Лиги чемпионов, но, по словам Тухеля, он вернулся в строй и сегодня готов выйти на поле.

У "Боруссии" есть достойный ответ звездному Неймару – норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд сегодня впервые выйдет в футболке "шмелей" в Лиге чемпионов. Накануне он установил очередное достижение в Германии – норвежец забил восемь голов в пяти стартовых матчах.

Смотрите, как команды проводили свои предыдущие матч в Лиге чемпионов:

"ПСЖ" разгромил "Галатасарай" (5:0):

"Боруссия" обыграла "Славию" (2:1):

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