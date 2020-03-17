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У "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение

17 марта, 13:31

Александр Трикиша

Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Киевское "Динамо" еще может сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, несмотря на то, что занимает третье место в Премьер-лиге, а сам чемпионат может быть остановлен из-за эпидемии коронавируса. Как сообщают зарубежные СМИ, УЕФА может принять неожиданно решение в определении участников следующего розыгрыша еврокубков, если сегодня будет принять решение об остановке всех национальных чемпионатов.

По информации источника, УЕФА рассматривает вариант, когда путевки в следующий розыгрыш еврокубков команды будут получать не по итогам турнирного положения в национальных лигах, а согласно своему положению в таблице коэффициентов УЕФА.

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Таким образом, "Динамо", занимающее 25-е место в Европе, классифицируется в число 32-х участников группового этапа Лиги чемпионов, если, конечно, не будет других ограничений или предварительных турниров. Добавим, что лидер чемпионата Украины "Шахтер" идет в рейтинге на 18-м месте.

Как мы уже писали, УЕФА потребует от клубов 300 миллионов за перенос Евро-2020 на следующий год. Клубы и национальные лиги компенсируют УЕФА убытки от переноса чемпионата Европы.

Напомним, 17 марта УЕФА рассмотрит вопрос переноса Евро-2020, а также решит судьбу еврокубков. По одной из версий, остатки сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы хотят провести по системе "Финал четырех".

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УЕФА Лига чемпионов Динамо Киев коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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