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"Уберите руки, чертовы идиоты!" Тренер "Ливерпуля" повздорил с фанами, забывшими о коронавирусе

12 марта, 11:49

Богдан Юрков

Юрген Клопп "наехал" на болельщиков, добивавшихся рукопожатий с игроками перед матчем с "Атлетико"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поскандалил с болельщиками команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (2:3), который завершился вылетом мерсисайдцев из турнира.

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Когда футболисты "Ливерпуля" выходили на предматчевую разминку, фанаты команды, располагавшиеся рядом с проходом, начали тянуть им руки, позабыв о рекомендациях в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Сотрудник стадиона "Энфилд" подошел к болельщикам и сделал им замечание, однако те его проигнорировали и продолжили тянуть руки. В этот момент на поле выходил Клопп, который не стал терпеть такое поведение фанатов и крикнул им: "Уберите свои руки, чертовы идиоты!"

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Напомним, из-за распространения коронавируса футболистам и тренерам было запрещено пожимать руки перед стартовым свистком.

Добавим, что вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тысяч человек.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико" (2:3)

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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болельщики Лига чемпионов фанаты Ливерпуль Юрген Клопп

Источник: Сегодня|Спорт

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