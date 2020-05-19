УЕФА готовит новый формат завершения еврокубков: что ждет "Шахтер"

УЕФА может провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы по системе "Финала четырех". С таким предложением выступила Рабочая группа УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) и представителями европейских лиг. Ранее мы писали, что УЕФА может отменить систему VAR на оставшиеся матчи еврокубков.

Согласно плану, четвертьфиналы еврокубков будут состоять из одного матча, а затем четыре лучшие команды определят победителя в формате "Финала четырех". В Лиги чемпионов подобный мини-турнир должен принять Стамбул, а в Лиге Европы – Гданьск.

При этом Лига Европы возобновится с 6 августа, а четвертьфинал Лиги чемпионов – с 8 августа. Это предварительный календарь, который может привести к отсрочке начала следующего сезона, потому что игроки уйдут в отпуск в сентябре.

Реклама

Также мы писали, что УЕФА определился с датой старта следующего сезона еврокубков. Это случится на месяц позже, чем основная сетка турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы стартует обычно.

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы были прерваны на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг".

В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы на выезде при пустых трибунах обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Забитыми голами отличились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама