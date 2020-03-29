УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона будут аннулированы

УЕФА выступает против аннулирования европейских чемпионатов в связи с эпидемией коронавируса. В организации придумали весомый аргумент, чтобы не позволить местным федерациям досрочно завершить сезон.

По сведениям журналиста International Sport Press Association Криса Уильямса, который ссылается на источники в УЕФА, организация грозится не допустить в еврокубки клубы из тех стран, в которых будут аннулированы результаты чемпионатов. В УЕФА хотят, чтобы чемпионаты либо были доиграны, либо было официально признано то турнирное положение команд, которое было до приостановки турниров.

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Накануне в Англии был озвучен вариант, лишающий "Ливерпуль" чемпионства. Часть клубов английской Премьер-лиги выступает за полную переигровку нынешнего первенства.

Также мы писали, что в украинской Премьер-лиге назвали реальным вариант, при котором "Динамо" останется без Лиги чемпионов. В Премьер-лиге рассматривают две опции досрочного финиша сезона – с киевлянами в Лиге чемпионов либо с "Зарей".

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