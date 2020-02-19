УЕФА определил первых обладателей новой награды в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

УЕФА определил лучших игроков вчерашних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Награду за матч "Боруссия" – "ПСЖ" получил форвард дортмундцев Эрлинг Холанд, оформивший дубль в этой встрече.

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Смотрите обзор матча "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

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Лучшим игроком матча "Атлетико" – "Ливерпуль" был признан защитник "матрасников" Ренан Лоди.

Смотрите обзор самых интересных моментов встречи

УЕФА учредил награду лучшему игроку матча в Лиге чемпионов на этой неделе. Лауреатов определяют технические наблюдатели на стадионе. Отныне данные награды будут получать все лучшие игроки матчей основной сетки турнира.

Сегодня в рамках второго игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют Аталанта с Валенсией и Тоттенхэм с Лейпцигом. Мы проведем онлайн матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – РБ "Лейпциг".

Также добавим, что Неймар раскритиковал "ПСЖ" после матча с "Боруссией". Один из лидеров "ПСЖ" Неймар после поражения от Боруссии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о своей текущей форме.

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