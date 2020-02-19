Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

УЕФА определил первых обладателей новой награды в Лиге чемпионов

19 февраля, 12:24

Награду получили Эрлинг Холанд и Ренан Лоди

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

УЕФА определил лучших игроков вчерашних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Награду за матч "Боруссия" – "ПСЖ" получил форвард дортмундцев Эрлинг Холанд, оформивший дубль в этой встрече.

Читайте также: забивала из Дортмунда установил чудо-рекорд в Лиге чемпионов

Смотрите обзор матча "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

Реклама

Лучшим игроком матча "Атлетико" – "Ливерпуль" был признан защитник "матрасников" Ренан Лоди.

В тренде
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Норвежские фанаты биатлона заполонили Антхольц

Смотрите обзор самых интересных моментов встречи

УЕФА учредил награду лучшему игроку матча в Лиге чемпионов на этой неделе. Лауреатов определяют технические наблюдатели на стадионе. Отныне данные награды будут получать все лучшие игроки матчей основной сетки турнира.

Сегодня в рамках второго игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют Аталанта с Валенсией и Тоттенхэм с Лейпцигом. Мы проведем онлайн матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – РБ "Лейпциг".

Также добавим, что Неймар раскритиковал "ПСЖ" после матча с "Боруссией". Один из лидеров "ПСЖ" Неймар после поражения от Боруссии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о своей текущей форме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

Источник: UEFA.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол
"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Атлетико" – "Ливерпуль": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Мы идем в суд": обнародована реакция "Манчестер Сити" на шокирующее исключение из еврокубковФутбол
Новое наказание для
Новое наказание для "Манчестер Сити": клуб Зинченко могут сослать в четвертый дивизион АнглииФутбол
Гвардиоле грозит увольнение после противостояния с
Гвардиоле грозит увольнение после противостояния с "Реалом": интригующее заявление тренера "МанСити"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...