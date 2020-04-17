УЕФА определился с датой старта следующего сезона еврокубков

Футбольные чиновники уже заглядывают в следующий сезон, хотя еще не завершили текущий

УЕФА планирует начать групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов 20 октября. Это на месяц позже, чем основная сетка турнира стартует обычно. 22-го числа возьмет старт Лига Европы, сообщает Sport.es.

Матчи отборочного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы должны начаться в конце июля – начале августа. Хотя ранее сообщалось, что УЕФА договорился с Ассоциацией европейских клубов о том, что внутренние чемпионаты должны завершиться в начале августа, только после этого станут известны будущие участники еврокубков. А ведь распределение всех путевок будет зависеть от победителей самих турниров.

Что касается доигрывания текущих Лиги чемпионов и Лиги Европы, то у УЕФА появился оригинальный вариант. Оставшиеся матчи хотят провести на нейтральной территории, а двухматчевые стадии сократить до одного поединка. При этом все встречи будут проходить без зрителей.

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Напомним, что из всех еврочемпионатов только Бельгия решила досрочно завершить сезон. Клубы согласились отдать золотые медали текущему лидеру турнирной таблицы "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь. Тем не менее, президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков за самовольное решение уйти на каникулы раньше всех.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в предыдущем матче в Лиге Европы:

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