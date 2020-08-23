УЕФА планирует сохранить экспериментальный формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА рассматривает вариант с сохранением нынешнего формата проведения решающих матчей еврокубков. Напомним, в связи с пандемией, начиная со стадии 1/4 финала, обладателя путевки в следующий раунд определяли по итогам одного матча. При этом все поединки проходили в одной стране. Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что такой формат является более интересным, чем, когда команды играли по два матча.

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"Финал восьми" – одна из интересных вещей, которые принесла пандемия. Нам пришлось создать такой формат. Были вынуждены так играть, но в итоге мы получили очень интересную систему.

Сейчас довольно сложно втиснуть "финал восьми" в календарь. Но мы увидели, что людям нужны захватывающие матчи. В одном матче Лиги чемпионов или Лиги Европы любой может победить. Так что в будущем нужно подумать об этом. Полагаю, в сентябре или октябре мы всерьез обсудим это.

Даже если мы получим меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным образом. Мои друзья из мира футбола и не только звонят мне и пишут. Все они в восторге от такого формата. В нем не так много тактики.

В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира, и это может стать фантастикой, но посмотрим. Календарь очень плотный, футболисты играют почти 365 дней в году. Нужно подумать, как реализовать идею, если решимся.

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Но опять же, думаю, это интересный формат, о котором мы раньше не думали, а теперь он засел у нас в голове. Так что начнем обсуждать его, когда встретимся", – цитирует президента УЕФА sports.ru со ссылкой на Associated Press.

Напомним, сегодня состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария". Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе " Эштадиу да Луш". "ПСЖ" – "Бавария" смотреть онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса Oll.tv.

Смотрите как играли финалисты Лиги чемпионов:

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