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УЕФА забанил фанатов "Аякса" на гостевую игру с "Челси" в Лиге чемпионов

18 октября, 19:01

Болельщики не смогут посетить поединок в Лондоне

"Аякс"

"Аякс" / Фото: AFP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение о наказании болельщиков "Аякса". Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал обладателя Лиги чемпионов за выходку фаната.

В гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией" фанаты вели себя неподобающим образом.

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Отмечается, что болельщикам голландского клуба запрещено приобретать билеты на гостевой матч четвертого тура Лиги чемпионов с "Челси". Также установлен условный запрет на продажу билетов на еще один выездной матч турнира с испытательным сроком один год.

Также УЕФА назначил "Аяксу" штраф в размере 50 тысяч евро за массовые беспорядки болельщиков на трибунах и нанесенный ущерб стадиону "Валенсии".

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Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

Смотрите обзор финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль":

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Лига чемпионов Валенсия Челси Лондон Аякс Амстердам

Источник: UEFA.com

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