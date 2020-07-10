Украинца Малиновского и "Аталанту" ждет "ПСЖ": все результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка всех стадий плей-офф Лиги чемпионов, начиная с 1/4 финала турнира. Команды, которые еще продолжают борьбу в еврокубках, узнали своих соперников на пути к финалу в Лиссабоне.

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В результате жеребьевки в 1/4 финала Лиги чемпионов образовались такие пары:

Пара 1. "Манчестер Сити"/"Реал" – "Лион"/"Ювентус"

Пара 2. "Лейпциг" – "Атлетико"

Пара 3. "Наполи"/"Барселона" – "Челси"/"Бавария"

Пара 4. "Аталанта" – "ПСЖ"

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1/2 финала Лиги чемпионов:

Пара 1 – Пара 3

Пара 3 – Пара 4

Напомним, что плей-офф Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала, пройдет в Португалии. Тогда как "МанСити" и "Барселона" добились проведения ответных матчей еврокубков дома. Путевки в четвертьфинал ранее оформили "ПСЖ", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "МанСити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки. Эти матчи должны пройти 7 и 8 августа.

Стадион "Да Луж" в Лиссабоне / Фото: Reuters

Напомним, что стадия 1/4 финала пройдет с 12 по 15 августа и будет состоять из одного матча. Полуфиналы запланированы на 18 и 19 августа, а главный поединок турнира пройдет 23 августа. Матчи будут принимать стадионы в Лиссабоне "Да Луж" и "Жозе Алваладе". Тем временем Португалия ужесточила карантин из-за COVID-19.

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Даты матчей Лиги чемпионов

7–8 августа: 1/8 финала

12–15 августа: 1/4 финал

18–19 августа: 1/2 финала

23 августа: Финал

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