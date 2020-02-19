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Украинец Малиновский остался в запасе на матч Лиги чемпионов

19 февраля, 21:44

Объявлены составы на матчи Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" и "Тоттенхэм" - "Лейпциг"

Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его "Аталанта" в Милане на стадионе "Сан-Сиро" примет испанскую "Валенсию". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Аталанта" – "Валенсия" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Где смотреть матч "Аталанта" – "Валенсия"

Стартовые составы:

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Госенс, Джимшити, Фройлер, де Роон, Хатебур, Пашалич, Гомес, Иличич.

Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамез, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата.

"Валенсия": Доменек, Мангала, Васс, Дьяхаби, Гайя, Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер, Гедеш, Гомес.

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Запасные: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес.

Смотрите, как Малиновский забивает за "Аталанту":

Во втором матче дня "Тоттенхэм" в Лондоне примет немецкий "Лейпциг". Оба матча пройдут параллельно. "Тоттенхэм" – "Лейпциг" трансляция онлайн также доступна на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Лейпциг"

Стартовые составы команд:

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Фернандеш, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн, Моура.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Ламела, Дайер, Ндомбеле, Скипп, Танганга.

"Лейпциг": Гулачи, Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо, Ампаду, Лаймер, Забитцер, Нкунку, Шик, Вернер.

Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вольф, Ольмо.

Смотрите, как "Тоттенхэм" играет в Лиге чемпионов:

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Лига чемпионов Лейпциг Валенсия Тоттенхэм Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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