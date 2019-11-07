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Украинские бразильцы: названы лучший и худший игроки "Шахтера" в матче с Загребом

7 ноября, 13:53

Самую высокую оценку в составе "горняков" получил Мораес, самую низкую - удаленный Марлос

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Авторитетный аналитический портал WhoScored назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов между загребским "Динамо" и донецким "Шахтером", который завершился вничью 3:3. Напомним, "Шахтер" сумел спастись в добавленное время, проигрывая 1:3.

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Самой высокой оценки среди всех футболистов, принимавших участие в матче "Динамо" – "Шахтер" (3:3), WhoScored удостоил нападающего "горняков" и сборной Украины – Жуниора Мораеса. За свою игру в Загребе натурализованный бразилец, отличившийся результативной передачей на Алана Патрика и голом на 93-й минуте, получил 8,8 балла.

Как Мораес ассистировал Алану Патрику и сам забивал в ворота загребцев

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Между тем самую низкую оценку в составе "Шахтера" за матч с загребским "Динамо" получил другой бразилец из сборной Украины – Марлос, который в игре на "Максимире" результативными действиями отличиться не сумел, однако вынужден был досрочно покинуть поле, получив красную карточку. 31-летнему полузащитнику дончан, который из-за этого удаления пропустит поединок пятого тура ЛЧ, портал WhoScored выставил оценку 5,4. Это был явно не день Марлоса.

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Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов, 26 ноября, "Шахтер" встретится в гостях с "Манчестер Сити". Победа в этом матче гарантирует "горнякам" выход в плей-офф главного еврокубка, если в параллельной встрече загребское "Динамо" проиграет на выезде "Аталанте".

Смотрите, как "Аталанта" сыграла вничью с "МанСити" (1:1)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб Марлос Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

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