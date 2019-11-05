В битве грандов "Челси" – "Аякс" букмекеры верят в англичан

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Среди восьми сегодняшних матчей Лиги чемпионов особняком стоит встреча на лондонском стадионе "Стэмфорд бридж", в которой сойдутся "Челси" и "Аякс". Английский и голландский гранд после трех туров имеют по 6 очков и делят лидерство в группе Н. "Челси" – "Аякс" смотреть онлайнтрансляцию можно на нашем сайте.

Букмекерские конторы предпочтение в этом поединке отдают хозяевам: коэффициент на их победу – 1.80. Тогда как на гостей коэффициент значительно выше – 4.30. На ничью – ровно 4. Прогнозируется, что соперники забьют три мяча, а самый ожидаемый счет – 2:1 (коэф. – 8.50).

Напомним, две недели назад команды встречались в Амстердаме. Тогда фортуна была на стороне "Челси": единственный мяч англичане забили на 86-й минуте.

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В другом матче квартета Н испанская "Валенсия" примет аутсайдера – французский "Лилль". Испанцы имеют 4 очка и, в случае сегодняшнего успеха, наберут 7, что позволит им осложнить жизнь английскому и голландскому грандам в борьбе за выход в плей-офф.

Расписание и результаты всех матчей вторника в Лиге чемпионов можно узнать на нашем сайте.

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