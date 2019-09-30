В Милане "Шахтеру" сделали зеленый коридор, а Коноплянку ждали персональные фанаты

"Шахтер" долетел до Милана без особых приключений. Ранее мы опубликовали заявку "Шахтера" на матч против "Аталанты" в Лиге чемпионов. А вот в самом аэропорту "Мальпенса" было интересно. Для делегации "горняков" итальянцы организовали зеленый коридор, выстроенный из турникетов. А за турникетами томились, пропуская нас пассажиры нескольких рейсов, прилетевших чуть раньше.

Один из них был авиакомпании МАУ из Киева. Народ узнавал игроков и прямо через турникеты умудрялся делать селфи. А меня неожиданно кто-то окликнул по-русски: "Скажите, а что это за делегация? Прилетели на какой-то матч?".

Оборачиваюсь и глазам не верю – передо мной Михаил Бродский! Да, тот самый – бывший владелец БК "Киев-Баскет", только сильно похудевший. Я говорю: "Ну, конечно, "Шахтер" прилетел играть с Аталантой в Лиге чемпионов. А игра будет в Милане".

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Он так удивился: "В Милане?! А чего так много людей? Тут и болельщики?" – "Нет, только ВИПы и журналисты".

На этом общение закончилось – наступила моя очередь идти на паспортный контроль. Кстати, итальянцы штамповали отметки в паспорта даже не глядя на фото в паспортах. Взял, открыл на первой попавшейся странице, шлепнул штамп – отдал. Вся процедура – 10 секунд. Сразу вспомнился старый итальянский фильм "Рим – открытый город". Милан оказывается еще более открытый.

А уже у автобуса команды на стоянке у аэропорта два персональных фаната – семейная пара – ждали Евгения Коноплянку. Общались как старые знакомые. Услышал обрывок разговора: "Ну а как отметил юбилей?" (Конопе вчера стукнуло 30 лет). Женя ответил в присущем ему стиле – шуткой: "Да как – на диване с газетой".

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

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