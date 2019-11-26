"В "Шахтере" учился уважать позиции, а при Пепе не играл разве что вратаря": признание Фернандиньо

Фернандиньо / Фото: Reuters

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Сегодня в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов сильнейшая команда Англии прошлого сезона "Манчестер Сити" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 22:00, онлайн матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте. Накануне экс-полузащитник "горняков" и нынешний "горожанин" Фернандиньо рассказал о секретах своего универсализма и что ему дал "Шахтер".

34-летний бразилец признается, что стать универсальным ему помогла игра в уличный футбол на родине:

"В Бразилии очень часто игроки играют на улице босиком, – говорит Фернандиньо. – Они берут пластиковые шары или что-то, что могут найти, и используют свое воображение, чтобы играть в футбол. Иногда это игра два на два, иногда трое против троих. Иногда я играл в полузащите и атаковал, но мы могли играть на любой позиции, одновременно развлекаясь".

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"Когда я прибыл в "Шахтер", я сразу заметил отличия от "Атлетико Паранаенсе", за который играл в Бразилии – там игроки намного больше двигались по полю, – рассказал полузащитник. – Когда же я приехал в "Шахтер" и принял участие в тренировках, я понял, что должен немного больше уважать позиции. Тренер всегда просил придерживаться назначенной должности. Я много играл в качестве полузащитника . Через некоторое время меня использовали на правом фланге, потом на левом. Иногда я играл более важную роль как №10".

А под руководством Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Фернандиньо действительно научился играть несколько ролей.

"После прихода Пепа Гвардиолы моя позиция менялась чаще, – говорит бразилец. – Я играл как правый защитник, правый полузащитник, полузащитник левый и даже в центре обороны. Единственные позиции, на которых я не играл при Гвардиоле, – это на месте чистого форварда и вратаря".

Сегодня он в шестой раз встретится со своей бывшей командой – "Шахтером", и по словам Фернандиньо, ему это нравится, но он ожидает сложной игры: "Довольно круто сыграть с бывшим клубом. Каждый раз, когда мы играем с "Шахтером", это сложные игры, я уверен, что следующая не будет отличаться".

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" придется побить трансферный рекорд, чтобы заменить экс-игрока "Шахтера". Английский гранд нацеливался на полузащитника "Атлетико".

Смотрите, как Фернандиньо забивает в Англии за "МанСити"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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