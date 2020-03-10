"Валенсия" – "Аталанта": где смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Список трансляций поединка на "Месталье" за выход в четвертьфинал ЛЧ - на ТВ и в интернете

Во вторник, 10 марта, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Испании проведут "Валенсия" и "Аталанта". Начало поединка на стадионе "Месталья" – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть Валенсия – Аталанта онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Три недели назад, на своем поле, "Аталанта" в Милане разгромила "Валенсию" 4:1, сделав серьезную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако испанский клуб дома намерен взять у команды украинца Руслана Малиновского реванш.

"Аталанта" – "Валенсия" 4:1: обзор первой игры

"Постараемся подготовиться к игре как можно лучше. Дома мы сильны, а результат первого матча не отражает того, что происходило на поле. Поэтому не думаю, что нам понадобится чудо, чтобы пройти дальше", – считает главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес.

При этом его визави, наставник "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини, не теряет голову после домашнего триумфа: "Разумеется, результат первого матча придает нам уверенности в своих силах. Нам нужно забить в ответной встрече, но при этом не стоит забывать об обороне. С психологической точки зрения мы работаем над тем, чтобы у команды не было чувства, что дело уже сделано".

Кто покажет матч "Валенсия" – "Аталанта"

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Вторник, канал "Футбол 1", 22:00 live

Вторник, сайт Oll.tv (в подписке), 22:00 live

(в подписке), 22:00 live Среда, канал "Футбол 2", 08:40 повтор

Среда, канал "Футбол 1", 16:40 повтор

Среда, канал "Футбол 2", 00:25 повтор

Четверг, канал "Футбол 1", 10:50 повтор

Четверг, канал "Футбол 2", 15:00 повтор

Четверг, канал "Футбол 2", 03:55 повтор

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение о том, что матч "Валенсия" – "Аталанта" пройдет при пустых трибунах.

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Ориентировочные составы от La Gazzetta dello Sport

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Ожидания от матча "Валенсия" – "Аталанта" 10 марта. Аналитики называют фаворитом поединка итальянский клуб. На победу "Аталанты" в основное время букмекерами установлен коэффициент 2.40, на ничью – 3.90 , на победу "Валенсии" – 2.75. Иными словами, вероятность выигрыша матча гостями оценивается в 40 процентов, хозяевами – в 35 процентов, а ничейного исхода – в 25 процентов.

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Что касается выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, то на проход "Аталанты" установлен коэффициент 1.04, а "Валенсии" – 14.0. Таким образом испанскому клубу дают всего лишь 7 процентов на попадание в следующий раунд соревнований, а итальянскому – 93 процента.

Наиболее вероятным счетом матча "Валенсия" – "Аталанта" 10 марта называют ничью 1:1. Коэффициент на такой исход равен 8.10.

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Сравнение "Валенсии" и "Аталанты" от Transfermarkt. Интересно, что состав "Валенсии" оценивают практически в два раза дороже, чем кадровую обойму "Аталанты". Что, впрочем, не спасло "летучих мышей" от фиаско в первой встрече. Возможно, этим козырем испанский клуб воспользуется в повторной встрече.

Смотрите, как "Аталанта" перед ответной встречей с "Валенсией" разгромила в выездном матче Серии А "Лечче" 7:2

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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