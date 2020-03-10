"Валенсия" – "Аталанта": украинцу Малиновскому дают 93 процента на выход в 1/4 Лиги чемпионов

Эксперты обнародовали свежие котировки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сегодня в Испании встретятся "Валенсия" и "Аталанта". Онлайн Валенсия Аталанта доступен в мультимедийной трансляции на нашем сайте.
Несмотря на разгромную победу "Аталанты" в первой встрече трехнедельной давности (4:1), по мнению аналитиков, интрига в этой паре еще жива. Правда, минимальная.
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Фаворитом матча "Валенсия" – "Аталанта" 10 марта аналитики называют итальянский клуб, цвета которого защищает украинец Руслан Малиновский. На победу "Аталанты" в основное время букмекерами установлен коэффициент 2.40, на ничью – 3.90 , на победу "Валенсии" – 2.75. Иными словами, вероятность выигрыша матча гостями оценивается в 40 процентов, хозяевами – в 35 процентов, а ничейного исхода – в 25 процентов.
Что касается выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, то на проход "Аталанты" установлен коэффициент 1.04, а "Валенсии" – 14.0. Таким образом испанскому клубу все-таки оставляют еще 7 процентов на попадание в следующий раунд соревнований, тогда как итальянской команде на викторию по сумме двух встреч дают 93 процента.
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При этом и в повторном матче "Валенсия" – "Аталанта", который из-за угрозы распространения коронавируса пройдет без зрителей, аналитики ожидают результативный футбол – с тремя и более голами.
Смотрите, как "Аталанта" обыграла "Валенсию" на своем поле (4:1)
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Главные претенденты на гол у "Валенсии"
- Кевин Гамейро 2.45 (коэффициент на гол)
- Даниэль Парехо 3.10
- Денис Черышев 3.90
- Карлос Солер 5.10
- Жоффрей Кондогбья 8.80
Смотрите, как забивает Гамейро
Главные претенденты на гол у "Аталанты"
- Дуван Сапата 2.10
- Эбрима Колли 2.30
- Амад Траоре 2.30
- Луис Муриэль 2.35
- Йосип Иличич 2.45
- Руслан Малиновский 2.90
Смотрите, как забивает Малиновский
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