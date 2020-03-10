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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Валенсия" – "Аталанта": украинцу Малиновскому дают 93 процента на выход в 1/4 Лиги чемпионов

10 марта, 16:08

Богдан Юрков

При пустых трибунах в Испании "Аталанте" Малиновского нужно сохранить преимущество в три мяча, добытое в Италии

Эксперты обнародовали свежие котировки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сегодня в Испании встретятся "Валенсия" и "Аталанта". Онлайн Валенсия Аталанта доступен в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Несмотря на разгромную победу "Аталанты" в первой встрече трехнедельной давности (4:1), по мнению аналитиков, интрига в этой паре еще жива. Правда, минимальная.

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Фаворитом матча "Валенсия" – "Аталанта" 10 марта аналитики называют итальянский клуб, цвета которого защищает украинец Руслан Малиновский. На победу "Аталанты" в основное время букмекерами установлен коэффициент 2.40, на ничью – 3.90 , на победу "Валенсии" – 2.75. Иными словами, вероятность выигрыша матча гостями оценивается в 40 процентов, хозяевами – в 35 процентов, а ничейного исхода – в 25 процентов.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

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Что касается выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, то на проход "Аталанты" установлен коэффициент 1.04, а "Валенсии" – 14.0. Таким образом испанскому клубу все-таки оставляют еще 7 процентов на попадание в следующий раунд соревнований, тогда как итальянской команде на викторию по сумме двух встреч дают 93 процента.

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При этом и в повторном матче "Валенсия" – "Аталанта", который из-за угрозы распространения коронавируса пройдет без зрителей, аналитики ожидают результативный футбол – с тремя и более голами.

Смотрите, как "Аталанта" обыграла "Валенсию" на своем поле (4:1)

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Главные претенденты на гол у "Валенсии"

  • Кевин Гамейро 2.45 (коэффициент на гол)
  • Даниэль Парехо 3.10
  • Денис Черышев 3.90
  • Карлос Солер 5.10
  • Жоффрей Кондогбья 8.80

Смотрите, как забивает Гамейро

Главные претенденты на гол у "Аталанты"

  • Дуван Сапата 2.10
  • Эбрима Колли 2.30
  • Амад Траоре 2.30
  • Луис Муриэль 2.35
  • Йосип Иличич 2.45
  • Руслан Малиновский 2.90

Смотрите, как забивает Малиновский

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Валенсия Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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